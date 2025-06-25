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MSB'den, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne ilişkin video paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne ilişkin video paylaştı.

Utku Şimşek  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
MSB'den, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne ilişkin video paylaşımı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da başladı. Gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla icra edilen eğitimde katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmaları ile birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

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Paylaşımda, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne katılan ülkelere ait birliklerin brifing ve uçuş anlarına ait görüntüler de yer aldı.

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