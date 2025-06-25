MSB'den, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne ilişkin video paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne ilişkin video paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da başladı. Gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla icra edilen eğitimde katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmaları ile birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.
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Paylaşımda, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne katılan ülkelere ait birliklerin brifing ve uçuş anlarına ait görüntüler de yer aldı.
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✈️ Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2025
🎯 Gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla icra edilen eğitimde; katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmaları ile birleşik harekâta yönelik eğitim seviyelerinin artırılması… pic.twitter.com/SodKySTBvz