İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi
Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.
Ankara
Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.