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İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.

Barış Gündoğan   | 27.09.2019
İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi

Ankara

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu.

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