Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziraat ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla
Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki ziraat ve ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
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Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördü.
Jandarma ekipleri, Joya Del Marina iskelesinde, bir teknenin kaptanı G.K'nin yanlışlıkla ateşlediği işaret fişeğinin yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormanlık alana düşmesi sonucu yangının meydana geldiğini tespit etti.
Taksirle orman yangınına sebebiyet verme suçlamasıyla tekne kaptanının ardından 2 mürettebat da yakalanarak gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.