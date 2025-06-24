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Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziraat ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sabri Kesen  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki ziraat ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördü.

Jandarma ekipleri, Joya Del Marina iskelesinde, bir teknenin kaptanı G.K'nin yanlışlıkla ateşlediği işaret fişeğinin yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormanlık alana düşmesi sonucu yangının meydana geldiğini tespit etti.

Taksirle orman yangınına sebebiyet verme suçlamasıyla tekne kaptanı​​​​​​​nın ardından 2 mürettebat da yakalanarak gözaltına alındı.

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