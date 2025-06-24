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Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi

Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 277 metre uzunluğundaki ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi.

Burak Akay  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi Fotoğraf: Burak Akay/AA

Canakkale

İstanbul'a seyir halinde olan Marshall Adaları bayraklı "Elandra Eagle" adlı ham petrol tankerinde, Çanakkale Boğazı'na güneyden giriş yaptığı sırada makine arızası yaşandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-18" römorkörleri, geminin arıza yaptığı bölgeye sevk edildi.

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Gemi personelince makine arızası giderilen tanker, römorkörler refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletilmek üzere tekrar yola çıktı.

Tankerde meydana gelen arıza nedeniyle saat 17.45'te güney-kuzey istikametinde transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı trafiğe yeniden açıldı.

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Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi
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