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Ekonomi

Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 556 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 556 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.

Ali Ballı  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 556 yolcu geldi

Muğla

Rodos Limanı'ndan çıkan 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 556 yolcu ve 1151 personel bulunduğu belirtildi.

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Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady" akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

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