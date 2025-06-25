Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 556 yolcu geldi
Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 556 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.
Muğla
Rodos Limanı'ndan çıkan 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 556 yolcu ve 1151 personel bulunduğu belirtildi.
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Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.
Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.
"Resilient Lady" akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.