Dolar
43.42
Euro
51.99
Altın
5,261.70
ETH/USDT
3,028.10
BTC/USDT
90,046.00
BIST 100
13,459.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kars'ta karlar üzerinde "Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'ndan seçki fotoğraflar, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar üzerinde sergilendi.

Hüseyin Demirci  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Kars'ta karlar üzerinde "Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi düzenlendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Yaklaşık 6 bin fotoğrafla 2 bin fotoğrafçının katıldığı yarışmada, "birincilik" ve 22 "sergileme" ödülü olmak üzere toplam 23 eser seçildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

105 fotoğrafın sergilenmeye değer bulunduğu yarışmadan seçkiler, ilk kez Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar üzerinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, serginin açılışında AA muhabirine, Sarıkamış'ta böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Serginin ilçede yapılmasının önemine işaret eden Aslantatar, "Bu tür etkinliklerde ev sahipliği yapmak bizim için memnuniyet verici. Bu fotoğraflarda tarım ve ormanın insan üzerinde olan etkisini bulma fırsatı buluyoruz. Bu etkinliği düzenleyen İl Tarım Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Kristal karlar diyarında bu etkinliğin olması onur vericidir." diye konuştu.

İlk sergi Kars'ta

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da ilk serginin Kars'ta açıldığını ifade ederek, "Burada amacımız tarımın önemini ortaya koymak. Tarım ve ormanla insanı bir araya getirmek. Hem bu bilinci artırmak, hem de tatil için bölgeye gelmiş olan misafirlerimizin tarıma olan bakışını geliştirmek. Tüm misafirlerimizi, Karslı hemşerilerimizi sergimize davet ediyorum." diye konuştu.

Sergiyi gezen Aynur Aras ise "İlk defa kar üzerinde fotoğraf sergisi gördük. Her şey çok güzel. Yapanların, emeği geçenlerin eline sağlık, teşekkür ederiz." dedi.

Ziyaretçilerden Ahmet Özbey de sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, "Dünyanın her yerinde insan tarıma muhtaç, tarımsal etkinliğe muhtaç. Bunu da görsellere yansıtmışlar, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Kars DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, Sarıkamış İlçe Tarım Orman Müdürü Gökhan Katok, Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, Selim Ziraat Odası Başkanı Ahmet Yıldırım, kurum amirleriyle vatandaşlar katıldı.

Sergi 3 gün süreyle açık kalacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Terörsüz bölge hedefimizin ne kadar önemli olduğunu bizzat gözlemledik
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halami'yi kabul etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu
Emine Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ndeki "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisine ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kars'ta karlar üzerinde "Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi düzenlendi

Kars'ta karlar üzerinde "Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi düzenlendi

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi köylülerin yaşamını değiştirdi

Avrupa Konseyi'nde "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisinin açılışı yapıldı

Türk girişimleri, Dubai'de düzenlenen gıda fuarı Gulfood’da teknolojilerini sergiliyor

Türk girişimleri, Dubai'de düzenlenen gıda fuarı Gulfood’da teknolojilerini sergiliyor
Avrupa Konseyi'nde "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisi düzenlenecek

Avrupa Konseyi'nde "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisi düzenlenecek
"Islık Çalan Hafıza" sergisi sanatseverlerle buluştu

"Islık Çalan Hafıza" sergisi sanatseverlerle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet