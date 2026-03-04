Dolar
Kültür

"Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi, Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ahmet Esad Şani  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
"Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı

İstanbul

Rami Kütüphanesi F1 Sergi Salonu'nda ziyarete açılan sergi, İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen 57 kıymetli eseri bir araya getiriyor.

Osmanlı sultanlarının Kabe'ye duyduğu derin muhabbet ve hizmet anlayışının sanat eserleri aracılığıyla aktarıldığı sergide Osmanlı padişahlarının hüsnühat levhaları, surre alaylarıyla Haremeyn'e gönderilen surre keseleri ve altınlar, Kabe'nin iç ve dış örtüleri, Kabe kuşağı parçaları ile usta hattatların elinden çıkmış nadide Kur'an-ı Kerim nüshaları yer alıyor.

Yurt dışından getirilen çalıntı çiniler de sergileniyor

Serginin dikkati çeken parçaları arasında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi sağlanan eserler bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri ve Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinin yoğun çabalarıyla satışı durdurularak ülkeye kazandırılan, Sultanahmet ve Rüstem Paşa camilerinden çalınmış 2 çini karo da bu özel seçkide yakından görülebiliyor.

Yüzyıllar boyunca Osmanlı sarayından Haremeyn'e gönderilen ve kullanım sonrasında özel merasimlerle İstanbul'a getirilen kutsal örtülerden örneklerin de yer aldığı sergi, ziyaretçileri adeta bir surre alayı eşliğinde hac yolculuğuna çıkarıyor.

Saray geleneği içinden süzülen ramazan ayının sevincini bugüne taşıyan sergi, Sakal-ı Şerifler ve Hazreti Muhammed'in hırkası üzerine sürülerek teberrük edilen destimal gibi kıymetli emanetleri inceleme imkanı sunuyor.

Sergi, 22 Mart'a kadar her gün saat 10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

