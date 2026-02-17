Zeytinburnu'nda Turan Sevgili'nin 63 yıllık eserlerinden oluşan hat sergisi açıldı
Zeytinburnu'nda, Turan Sevgili'nin 63 yıllık eserlerinden oluşan hat sergisinin açılışı yapıldı.
İstanbul
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan "Bir Hat Üzerinde 63. Yıl" adlı hat sergisi, sanat severlerle buluştu.
Hattat Turan Sevgili'nin sanat hayatının özeti niteliğini taşıyan serginin küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açılış töreninde konuşan Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, 63 yıllık emeğini sergileyen sanatçıya teşekkür etti.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise hat sanatının her alanına ömrünü adamış bir sanatçının sergisine ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.
Arısoy, sanat merkezlerinin ramazan ayında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirtti.
Sergi, 5 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.