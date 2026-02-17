Dolar
43.73
Euro
51.85
Altın
4,877.42
ETH/USDT
2,001.10
BTC/USDT
67,573.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Zeytinburnu'nda Turan Sevgili'nin 63 yıllık eserlerinden oluşan hat sergisi açıldı

Zeytinburnu'nda, Turan Sevgili'nin 63 yıllık eserlerinden oluşan hat sergisinin açılışı yapıldı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 17.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Zeytinburnu'nda Turan Sevgili'nin 63 yıllık eserlerinden oluşan hat sergisi açıldı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan "Bir Hat Üzerinde 63. Yıl" adlı hat sergisi, sanat severlerle buluştu.

Hattat Turan Sevgili'nin sanat hayatının özeti niteliğini taşıyan serginin küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açılış töreninde konuşan Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, 63 yıllık emeğini sergileyen sanatçıya teşekkür etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise hat sanatının her alanına ömrünü adamış bir sanatçının sergisine ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Arısoy, sanat merkezlerinin ramazan ayında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirtti.

Sergi, 5 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiasını yalanladı
BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama
Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Zeytinburnu'nda Turan Sevgili'nin 63 yıllık eserlerinden oluşan hat sergisi açıldı

Zeytinburnu'nda Turan Sevgili'nin 63 yıllık eserlerinden oluşan hat sergisi açıldı

İngiltere'deki British Museum antik Orta Doğu sergilerindeki "Filistin" ifadesini kaldırdı

Yasemin Bihter Adalı'nın "Haz ile Göklenir Dünya" sergisi sanatın iyileştirici gücünü merkezine alıyor

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Ressam imam Adnan Yıldırım, 13. resim sergisinde İstanbul'u konu edindi

Ressam imam Adnan Yıldırım, 13. resim sergisinde İstanbul'u konu edindi
Ameliyathanenin "görünmeyen yüzü"nü fotoğraf karelerine yansıttı

Ameliyathanenin "görünmeyen yüzü"nü fotoğraf karelerine yansıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet