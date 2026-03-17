Dolar
44.20
Euro
51.03
Altın
5,018.09
ETH/USDT
2,318.50
BTC/USDT
73,802.00
BIST 100
13,164.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ara tatilde ve bayramda ücretsiz gezilebilecek

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ara tatili ve Ramazan Bayramı'nı sanatla iç içe geçirmek isteyen sanatseverleri konuk edecek.

Ümit Aksoy  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
İstanbul

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergileri keşfetmek, çocuk atölyeleri ve rehberli turlara katılmak isteyen ziyaretçiler, bayram sonuna kadar İstanbul'daki müzeyi ücretsiz gezebilecek.

Mekanın 4 ve 5. katlarında yer alan "Türk Resmini İzlemek" başlıklı kalıcı sergi, Türk resminin evrimini kronolojik ve tematik olarak sunarken, 2 ve 3. katlarda bulunan "Yan Yana" isimli süreli sergi ise Melahat-Eşref Üren'in ve Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca her ay Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan bir eserin müzede sergilendiği "Ayın Misafiri" bölümünde, şubat ayında vefat eden ressam Prof. Kemal İskender'in "Mavi Güvercinler" adlı eseri sanatseverleri bekliyor.

Müzenin ücretsiz çocuk atölyeleri ara tatilde "Köklerden Gökyüzüne", "Müziğin Renkleri" ve "Renkli Şehir Haritaları" gibi eğlenceli seçenekler sunuyor.

Çocuklar atölyelerde üretkenliklerini konuştururken, aileler de ücretsiz rehberli turlara katılarak müzenin sanat atmosferini deneyimleme şansı edinecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
İstanbul'da 150'yi aşkın ülkeden katılımcı "Sıfır Atık Forumu 2026"da buluşacak
DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları 30 Mart'a kadar sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Ramazan Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı

Benzer haberler

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ara tatilde ve bayramda ücretsiz gezilebilecek

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ara tatilde ve bayramda ücretsiz gezilebilecek

Safranbolu lokumu üreticileri bayram mesaisinde

İstanbul'da bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi

Bakan Uraloğlu'ndan ebeveynlere ara tatilde internet kullanımının izlenmesi önerisi

Bakan Uraloğlu'ndan ebeveynlere ara tatilde internet kullanımının izlenmesi önerisi
Şanlıurfa ara tatile ve bayrama hareketli girecek

Şanlıurfa ara tatile ve bayrama hareketli girecek
"Lale: Zamansız Akış" sergisi, geleneksel sanatın köklü birikimini bir araya getirmeyi amaçlıyor

"Lale: Zamansız Akış" sergisi, geleneksel sanatın köklü birikimini bir araya getirmeyi amaçlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet