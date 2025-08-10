Dolar
logo
Yaşam

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Sonbaharın yaklaşmasıyla güney yarım küreye göç etmeye başlayan leylekler, Tekirdağ semalarında görsel şölen oluşturuyor.

Fırat Çakır  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

İlkbaharın gelmesiyle kuzey yarım küredeki üreme sahalarına göç eden leylekler, sonbaharın yaklaşmasıyla yeniden göç yoluna koyuldu.

Bu göçe tanıklık etmek isteyen Tekirdağlılar, leyleklerin yuvalarına dönüşlerini izliyor. Sürü halinde Bıyıkali Göleti'ne gelen leylekler burada bir süre dinlendikten sonra rotalarını takip ediyor.

Fotoğraf tutkunları ise bu anları görüntülüyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, AA muhabirine, leyleklerin göçünün başladığını söyledi.

Leyleklerin toplu uçuşlarının oluşturduğu manzaranın insanlara keyif verdiğini aktaran Üzmezoğlu, "Leylekleri her zaman toplu halde uçarken göremiyoruz. Genellikle göç zamanları şansınız varsa ve denk gelirse izleme fırsatı yakalıyor insanlar. " dedi.

Üzmezoğlu, fotoğraf tutkunlarının bu anı ölümsüzleştirmek için yarıştığını belirtti.


