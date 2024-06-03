Dolar
32.20
Euro
34.88
Altın
2,328.73
ETH/USDT
3,815.70
BTC/USDT
69,115.00
BIST 100
10,443.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Emekli olduktan sonra başlayan bisiklet tutkusundan yaklaşık 25 yıldır vazgeçmiyor

Tekirdağ'da bisiklet tutkunu Sebahattin Tural, bisiklet kullanmanın yaşı olmadığını ifade ederek, bisiklet kullanmaya 80,90 aşına kadar devam edeceğini söylüyor.

Mesut Karaduman  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Emekli olduktan sonra başlayan bisiklet tutkusundan yaklaşık 25 yıldır vazgeçmiyor

Tekirdağ

Tekirdağ'da emekli olduktan sonra arkadaşlarının düzenlediği bisiklet turuna katılmasının ardından bisiklet tutkunu haline gelen 71 yaşındaki Sebahattin Tural, yaklaşık 25 yıldır pedal çeviriyor.

Ergene ilçesinde yaşayan Tural, 25 yıl önce emekli olduktan sonra arkadaşlarının düzenlediği bisiklet turuna katıldı.

Turun ardından kendisine yeni bir bisiklet alan Tural, turlara ve bisiklet festivallerine katılmaya başladı. Bisiklet tutkusundan yaklaşık 25 yıldır vazgeçmeyen Tural, bisiklet kullanarak zinde kalıyor.

Sebahattin Tural, AA muhabirine, bisiklet tutkusunun 46 yaşındayken başladığını belirterek, "Arkadaşlarımın 'tura gidelim' demesiyle ben de eski bisikletimle onlara katıldım. İlk başlarda zorlandım biraz. Daha sonra iyi bir bisiklet alıp turlara katılmaya devam ettim." dedi.

Tural, günlük işlerine de genelde bisikletle gittiğini, bisikletin herkesin hayatında olması gerektiğini dile getirdi.

Bisikletin ulaşımda da insanın hayatını kolaylaştırdığına dikkati çeken Tural, "Bisikletle tanıştıktan sonra arkadaş çevrem arttı. Gençler bize katıldı, onlarla farklı bir grubumuz oldu. Yaz, kış her yaştan arkadaşlarla turlara çıkmaya devam ediyoruz. 71 yaşındayım ama hala yollardayım. Futbol da oynuyorum. Elimden geldiğince sporun içinde olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Tural, Tekirdağ'da bisiklet yollarının artırılması gerektiğini ifade ederek, daha fazla bisiklet kullanımının hem sağlık hem de ulaşım için iyi olacağını vurguladı.

Bisiklet kullananlara mutlaka kask takmalarını tavsiye eden Tural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aileler gerekli ekipmanlar olmadan çocuklarını yola bırakmasın. Bazı gençlerin araçların olduğu yerlerde tehlikeli hareketler yapması, onlar için iyi değil. Gençler bisiklet gruplarına katılsınlar. Ben bisiklet kullanmaya devam edeceğim. 80, 90 yaşına kadar kullanırım herhalde. Bizde bisiklet kullanmanın sonu yok. Bisikletin yaşı yok. Ne zaman başlarsanız alışıyorsunuz."

"Sebahattin abi, sporcu kişiliğiyle özellikle gençlere örnek oluyor"

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erkul da Sebahattin Tural'ın, Velimeşe Mahallesi'nin gururu olduğunu söyledi.

Tural'ın, ilerleyen yaşına rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmediğini dile getiren Erkul, "Sebahattin abi, sporcu kişiliğiyle özellikle gençlere örnek oluyor. Bisiklet basit bir ulaşım aracı olmanın yanında bir spordur. Bisiklet, tutkunlar için bir özgürlüktür. Bisiklet sporunun ülkemizde daha fazla yaygınlaşması lazım. Trafikte herkesin bisikletçilere daha fazla saygılı olması gerekiyor. Sebahattin abimiz bisiklet kullanmaktan vazgeçmeyerek herkesi teşvik etmeye çalışıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dicle Elektrik, kayıp kaçağı azaltacak portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirdi
Tekirdağ'da işçi servisi ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de çöken apartman ile yıkımı yapılan binanın enkazı kaldırıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Çin'de "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkilerini" anlattı
İstanbul'da iki metro hattında arıza yaşandı

Benzer haberler

Yarım asırdır kullandığı bisiklet yaşam tarzı oldu

Yarım asırdır kullandığı bisiklet yaşam tarzı oldu

Emekli olduktan sonra başlayan bisiklet tutkusundan yaklaşık 25 yıldır vazgeçmiyor

Konya'da okula bisikletle konvoy halinde giden öğrencilere zabıtalar eşlik ediyor

Hollandalılar erken yaştan itibaren her alanda bisiklet kullanıyor

Hollandalılar erken yaştan itibaren her alanda bisiklet kullanıyor
Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Bisikletle "sağlıklı toplum, temiz şehirler"

Bisikletle "sağlıklı toplum, temiz şehirler"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet