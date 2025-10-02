Dolar
Sağlık

Meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, kadınlarda yaş ilerledikçe meme kanseri riskinin arttığını söyledi.

Mesut Karaduman  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman - AA

Tekirdağ

Gürdal, AA muhabirine, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirten Gürdal,"Erkeklerde de meme kanseri görebiliyoruz. Kadınlarda görünme oranı yüzde 99 iken erkeklerde görünme oranı yüzde 1 ama erkeklerde meme kanseri daha geç evrelerde tanı konduğu için daha kötü olabiliyor. O nedenle erkeklerin meme kanseri olabilme ihtimalini bilip bu farkındalıkta olup hekime başvurmaları çok kıymetli." dedi.

Gürdal, herkesin gerekli taramaları geç kalmadan yaptırması gerektiğini dile getirdi.

Kadınlarda 20'li yaşlardan sonra her yaşta meme kanseri görülebileceğini vurgulayan Gürdal, "Meme kanserini en sık 40'lı ve 50'li yaşlarda görüyoruz. Yaş arttıkça risk artıyor kesinlikle. Ama şu var, '40'tan sonra görülür', '50'den sonra görülür' deyip ihmal etmemek lazım. Az da olsa 20'li, 30'lu yaşlarda da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürdal, özellikle 20'li ve 30'lu yaşlarda gebelikte ya da loğusalıkta da meme kanseri görülebileceğini, kadınların göğsünde herhangi bir kitle olduğunu fark etmesi halinde doktora başvurması gerektiğini ifade etti.

Egzersiz ve sağlıklı beslenmenin kanser riskini azalttığını dile getiren Gürdal, şunları kaydetti:

"Düzenli egzersiz meme kanseri riskini azaltır. Ama düzenli egzersiz derken gerçekten yürüyüş de olabilir, koşu da olabilir, yüzme de olabilir ama bunun düzenli yapılması her gün 15-20 dakika, gün aşırı yarım saat ama spora ayrılan bir zamanda. Düzenli yapılan egzersiz bizim için önemli. Yağlı beslenmeden uzak durmak, şişmanlıktan uzak durmak, özellikle obezite, göbek çevresindeki yağlar, östrojen salgılanmasını artırarak meme kanseri riskini de artırıyor. O nedenle taze sebze meyveler önemli, yağlı besinlerden uzak durmak önemli, işlenmiş gıdalardan uzak durmak önemli."


