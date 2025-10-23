Dolar
41.98
Euro
48.87
Altın
4,141.95
ETH/USDT
3,885.40
BTC/USDT
109,836.00
BIST 100
10,608.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Erkeklere meme kanseri uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman, "Meme kanseri erkeklerde de görülebilen bir kanser tipidir. Erkeklerde son 25 yılda yüzde 26 oranında görülme sıklığı tespit edilmiştir." dedi.

Beyza Kaynarpunar  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Erkeklere meme kanseri uyarısı Fotoğraf: Beyza Kaynarpunar/AA

Adana

Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duman ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Çil, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla hastanede tedavi gören kişileri ziyaret etti.

Sohbet ettikleri hastaların sağlık durumunu kontrol eden Duman ve Çil, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman, gazetecilere, obezite, hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme gibi etkenlerin kanserin görülme sıklığını artırdığını söyledi.

Yaşam koşullarının iyileştirilmesinin hastalık riskini azaltabileceğini dile getiren Duman, "Meme kanseri erkeklerde de görülebilen bir kanser tipidir. Erkeklerde son 25 yılda yüzde 26 oranında görülme sıklığı tespit edilmiştir. Kadınlardaki kadar olmasa da erkeklerde de meme kanseri görülmesinde son yıllarda sıklık söz konusu." diye konuştu.

Erkeklerde çoğu zaman hastalığın "farkındalık eksikliği" nedeniyle ileri evrede tespit edildiğine dikkati çeken Duman, şöyle konuştu:

"Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de BRCA 1 ve BRCA 2 gibi genetik mutasyonlar var. Özellikle BRCA 2 aile öyküsü olan erkeklerde risk neredeyse 100 katına kadar artmaktadır. Genel toplumda görülen kanser tiplerine göre nadir ama artan görülme sıklığı nedeniyle farkında olunması gereken bir kanser tipidir. Meme kanseri kadınlarda oturmuş bir tarama yöntemine sahiptir. Ancak erkeklerde insidansı (görülme sıklığı) seyrek olması sebebiyle rutin tarama yöntemi yoktur. Burada kişilere görev düşüyor. Ortaya çıkış şekli meme dokusunda ele gelen kitledir. Bunu göz ardı etmemeleri gerekir."

"Kansere genetik yatkınlığı olan kişilerin saptanması önemli"

Dekan Prof. Dr. Timuçin Çil de her 7 kadından birinin meme kanserine yakalandığını ifade ederek, hastalığın erken evresinde uygulanan tedavilerde başarı oranının yüksek olduğunu söyledi.

Kanser taraması yaptırılmasının önemini vurgulayan Çil, şunları kaydetti:

"Meme kanseri konusunda en önemli hedeflerden biri genetik yatkınlığı olan kişilerin saptanması. Ailesinde meme kanseri veya yumurtalık kanseri olanlara genetik tetkik yapıyoruz. O tetkikte pozitif çıkarsa hasta meme kanseri olmamasına rağmen iki memesinin de alınmasını öneriyoruz. Geleceğin en önemli konusu genetik yatkınlık üzerinden meme kanseri olabilecek kişilerin belirlenmesi ve kanser olmadan bunlara önlem alınması."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
İçişleri Bakanlığından 8 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı
Bakan Kurum: Yarın, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni 500 bin sosyal konut projemizi milletimizle paylaşacaklar
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Benzer haberler

Erkeklere meme kanseri uyarısı

Erkeklere meme kanseri uyarısı

Meme kanserine karşı risk faktörlerini azaltma önerileri

Göğsündeki kitleyi erken fark eden hemşire tedaviyle kanserden kurtuldu

KETEM çalışanlarının ısrarlı aramalarıyla gittiği kontrolde öğrendiği meme kanserini yendi

KETEM çalışanlarının ısrarlı aramalarıyla gittiği kontrolde öğrendiği meme kanserini yendi
Doğurganlık çağında doğurmak ve emzirmek meme kanseri riskini azaltıyor

Doğurganlık çağında doğurmak ve emzirmek meme kanseri riskini azaltıyor
İzlediği haber sayesinde kanseri erken teşhisle yendi

İzlediği haber sayesinde kanseri erken teşhisle yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet