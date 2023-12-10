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Yaşam

Çam Dağı'nda renk cümbüşüyle bütünleşen sis bulutu dronla görüntülendi

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı'nın bitki örtüsü, bölgede etkili olan sisin içinde görüntülendi.

Davut Genç  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Çam Dağı'nda renk cümbüşüyle bütünleşen sis bulutu dronla görüntülendi Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, mevsim geçişiyle sarı, yeşil, kahverengi ve kızıl renge büründü.

Çam Dağı'nın üzerini ve eteklerini kaplayan sis bulutu, hazan renkleriyle bütünleşince bölgeye ayrı güzellik kattı.

Renk cümbüşünün yaşandığı Çam Dağı'ndaki sis manzarası dronla da görüntülendi.

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