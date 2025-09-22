Ardahan ile Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ile sis etkili oldu.
Ardahan
Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü.
Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.
Kars
Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü.
Ayrıca il genelinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.