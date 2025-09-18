Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Düzce/Bolu
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Taşaltı, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Karayolları kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.
Sis, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Abant ayrımında da etkisini gösterdi.
Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.
