Dolar
41.33
Euro
49.03
Altın
3,658.03
ETH/USDT
4,575.40
BTC/USDT
117,150.00
BIST 100
11,245.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Murat Ataseven, Zafer Göder  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor Fotoğraf: Murat Ataseven - AA

Düzce/Bolu

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Taşaltı, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Karayolları kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sis, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Abant ayrımında da etkisini gösterdi.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Günay şehit oldu
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda etkili olan sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet