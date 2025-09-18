Dolar
41.32
Euro
48.85
Altın
3,657.44
ETH/USDT
4,602.50
BTC/USDT
117,403.00
BIST 100
11,165.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne üye olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta jandarmanın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye ve İspanya, Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu

Benzer haberler

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: Attığımız her adımda Menderes'in yarım kalan cümlelerini tamamlıyoruz

Suç örgütlerine yönelik 49 ildeki operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güney Kıbrıs'a yapılan askeri sevkiyatın sıradan bir sevkiyat olmadığının farkındayız

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güney Kıbrıs'a yapılan askeri sevkiyatın sıradan bir sevkiyat olmadığının farkındayız
74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet