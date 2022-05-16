Dolar
15.56
Euro
16.22
Altın
1,797.51
ETH/USDT
2,020.00
BTC/USDT
29,697.00
BIST 100
2,417.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen “Gençlik Bilişim Festivali”nde konuşuyor. Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde yol yapım çalışması gerçekleştirileceği için İstanbul istikameti 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapatıldı -VTR
logo
Gündem

Van'da terör operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.

Necat Hazar   | 16.05.2022
Van'da terör operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı

Van

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 9-15 Mayıs tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 PKK/KCK, 5 DEAŞ ve 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van kırsalında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Övecek Mahallesi kırsalında dün iç güvenlik operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda tespit edilen mağarada bir havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 90 mutfak tüpü, bir el telsizi, 180 metre kablo, 6 akü, 3 jeneratör, 22 pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve emniyetli şekilde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile "inançlı ve kararlı" bir şekilde devam edildiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'la mücadelede orduya devreye girmesini emretti
Avusturya'ya girişlerde Kovid-19 nedeniyle uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Şanghay, Kovid-19 salgınının ardından haziran başında 'normale dönmeyi' hedefliyor
Türkiye'de 1154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte Çin'de 1789, Hong Kong'da 284 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Van'da terör operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyor

Van'da inşaat işçisi devletten aldığı destekle sürü sahibi oldu

Bulgaristanlı hemşire Van'da fedakarca görev yapıyor

Bulgaristanlı hemşire Van'da fedakarca görev yapıyor
Yakalanan düzensiz göçmenler, İran'ı nasıl geçtiklerini anlattı

Yakalanan düzensiz göçmenler, İran'ı nasıl geçtiklerini anlattı
Vanlı öğrenciler Erçek Gölü'nde konaklayan flamingoları gözledi

Vanlı öğrenciler Erçek Gölü'nde konaklayan flamingoları gözledi