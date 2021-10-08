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Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 08.10.2021
Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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