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Kültür

Van'da tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı turizme kazandırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen projeyle Erciş ilçesindeki tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı'nın olduğu alanda otopark, yürüyüş yolları, kafeterya, sergi, konferans salonu ve çocuk oyun alanının olduğu bir karşılama merkezi inşa ediliyor.

Necmettin Karaca  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Van'da tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı turizme kazandırılıyor Fotoğraf: Necmettin Karaca / AA

Van

Van'ın Erciş ilçesinde halk şairi Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan'ın mezarlarının da bulunduğu tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen projeyle destinasyona dönüştürülecek.

Van Gölü kıyısındaki Çelebibağı Mahallesi'nde kentin en önemli tarihi noktalarından biri olan Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı, geometrik desen ve birbirinden farklı süslemelerle bezenen taşlarıyla öne çıkıyor.

Onlarca sanduka mezar ve şahidenin (mezar taşı) bulunduğu alanın turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van Valiliği koordinesinde "Erciş Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı Çevre Düzenlemesi" projesi başlatıldı.

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Şair Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan'ın kabirlerinin da bulunduğu mezarlığın girişindeki 4 bin metrekarelik alanda otopark, 1 kilometrelik yürüyüş yolu, kafe, sergi ve konferans salonu ve çocuk oyun alanının olduğu bir karşılama merkezi inşa edilecek.

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan inşaat çalışmaların ardından restorasyon ve çevre düzenlemesi ile tarihi mezar taşları ayağa kaldırılarak, alan bir destinasyona dönüştürülecek.

"Burayı gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuzda"

Alanda incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine tarihi mezarlığın sadece mimari açıdan değil kültürel ve edebi miras yönünden de büyük değer taşıdığını söyledi.

Bölgenin tarihi dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılacağı belirten Karaloğlu, "Geçmişimizi gelecek nesillere aktarmak için çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Van Valiliği koordinasyonunda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile restorasyon çalışmaları başlatıldı. 30 bin metrekare alan üzerine kurulu bulunan mezarlıkta bir karşılama merkezi planlanmakta." dedi.

Projeyi çok önemsediklerini ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Karşılama merkezimizde seminer ve sergi alanları, kafeterya, mescit bulunacak. Aynı zamanda otopark alanıyla ziyaretçilerimizi güzel bir şekilde ağırlayacağız. Burası bin yılı aşkın bir tarihe sahip. Bu nedenle bu tarihi gün yüzüne çıkartmak ve burayı gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuzda. Herhangi bir aksilik olmaması halinde projenin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanmakta."

Çelebibağı Mahalle Muhtarı Şerafettin Toğal ise "Çalışmalardan dolayı çok mutluyuz. Tarihi mezarlığımız kötü durumdaydı. Bu çalışmayla tarihi mezarlığımız gün yüzüne çıkacak. Yıllardır bu çalışmayı bekliyorduk. Gerçekten mükemmel olacak." diye konuştu.

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