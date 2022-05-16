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Gündem

Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgelerinde, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 16.05.2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-1'de 4, Pençe-Kilit'te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verildi.


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