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TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyon üyeliklerine yapılan seçime dair Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Gökbulut  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de

Ankara

Kararda, Genel Kurulun, 12 Haziran'da 96. birleşiminde yapılan seçimler sonucu ihtisas komisyonlarına seçilen milletvekillerinin isimleri yer aldı.

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Buna göre, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun,

Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel,

Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar,

İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu,

Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay,

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu,

Çevre Komisyonu Başkanlığına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin,

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank,

Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık,

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş,

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık,

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığına AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan,

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas seçildi.

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