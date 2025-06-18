Dolar
39.54
Euro
45.52
Altın
3,369.40
ETH/USDT
2,527.80
BTC/USDT
104,960.00
BIST 100
9,196.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, St. Petersburg’da uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sorularını yöneltiyor İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız
logo
Gündem

DMM'den CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkanı Özel'in, İstanbul'da bütün izinleri alınarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanı konusunu istismar etmesinin ana muhalefet ağırlığı ile bağdaşmadığını belirtti.

Utku Şimşek  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
DMM'den CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul'da bütün izinleri alınarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanı konusunu istismar etmesinin ana muhalefet ağırlığı ile bağdaşmadığını belirtti.

DMM'nin sosyal medya hesabından Özel'in bazı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaları ve soruşturmayı yürüten adli makamları itibarsızlaştırmaya dönük söylemlerine devam etmektedir. Özel, bugün yaptığı konuşma ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, 'Sayın Özel'in yaptığı açıklamalar, eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiğini göstermektedir' beyanını teyit etmiştir. CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından halen İstanbul Adliyesi'ne araç tahsis uygulamasına devam edildiğinin doğrulandığı anlaşılmaktadır. Sayın Özel'in son açıklamasında da İBB'nin İstanbul Adliyesi'ne araç tahsis uygulamasına karşı çıkmadığı görülmektedir. Doğrusu, İBB tarafından bir aracın bir şahsın emrine verildiği değil, İstanbul Adliyesi'nin emrine ve belirli bir mahkemenin hizmetine tahsis edildiğidir."

Açıklamada, "Sayın Özel'in, İstanbul'da bütün izinleri alınarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanı meselesini istismar etmeye devam etmesi ise ana muhalefet ağırlığı ile bağdaşmayan bir tutumdur. Sayın Özel'in 'bir fuara katılabilmek için ancak o fuarda sergilenen ürünleri alma niyeti ve maddi gelir düzeyi olması gerektiğini değerlendirmesi' ise kendi kişisel yaklaşımıdır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Milletimiz Müsterih Olsun" paylaşımı
Tayini çıkan Devrekani Kaymakamı Çamkerten, ilçeye Kastamonu şivesiyle veda etti
DMM'den CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye, Sudan'daki kolera salgınıyla mücadele için 37 ton sağlık malzemesi gönderdi
Bakan Güler: Türkiye ve Azerbaycan'ın yakın işbirliği her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir

Benzer haberler

DMM'den CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

DMM'den CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

DMM, "Türk jetleri İsrail'i korumak için görev aldı" iddiasını yalanladı

DMM, "Ümit Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılmasının engellendiği" iddiasını yalanladı

DMM, CHP Genel Başkanı Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki iddialarını yalanladı

DMM, CHP Genel Başkanı Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki iddialarını yalanladı
DMM, "Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasını yalanladı

DMM, "Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasını yalanladı
DMM, Bolu'da 15 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu kişinin 1 yıl hapis cezası aldığı iddiasını yalanladı

DMM, Bolu'da 15 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu kişinin 1 yıl hapis cezası aldığı iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet