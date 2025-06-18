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Türkiye, Sudan'daki kolera salgınıyla mücadele için 37 ton sağlık malzemesi gönderdi

Türkiye, Sudan'da etkisini sürdüren kolera salgınıyla mücadele kapsamında 37 tonluk tıbbi ilaç ve malzemeyi hava yoluyla Port Sudan'a ulaştırdı.

Ahmed Satti  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Türkiye, Sudan'daki kolera salgınıyla mücadele için 37 ton sağlık malzemesi gönderdi

Sudan

Tıbbi yardımları taşıyan uçağı, Sudan Sağlık Bakan Vekili Heysem Muhammed İbrahim, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kartal Onat Oğuz ve yerel yetkililer karşıladı.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre Bakan Vekili İbrahim, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçen Sudan'a verdiği sürekli destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

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Türkiye ve Sudan Sağlık bakanlıkları arasında imzalanan işbirliği protokolünün, bu yardımların ulaştırılmasında etkili olduğunu belirten İbrahim, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğine ve özellikle Büyükelçi Fatih Yıldız’a teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oğuz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım uçağında kolera ve diğer salgın hastalıklarla mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan 37 tonluk tıbbi malzemenin bulunduğunu, bir bu kadar ilaç ve tıbbi malzemenin daha gelecek günlerde deniz yoluyla Port Sudan'a ulaşacağını ifade etti.

Oğuz, mayıs ayında Port Sudan başta olmak üzere Sudan genelindeki sivil ve stratejik altyapıya yönelik saldırılar sonucunda çıkan yangınlarla mücadele amacıyla kısa sürede önemli miktarda malzemesinin Port Sudan'a ulaştırılmasını sağladıklarını hatırlattı.

Bu yardımların, Türkiye'nin Sudan halkına verdiği güçlü desteğin somut göstergeleri olduğunu dile getiren Oğuz, Sudan'daki tüm zorlukların bir an önce sona ermesini temenni ettiklerini söyledi.

Oğuz, söz konusu musibetler devam ettiği müddetçe Türkiye'nin kararlılıkla Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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