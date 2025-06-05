Dolar
39.35
Euro
44.96
Altın
3,400.08
ETH/USDT
2,598.50
BTC/USDT
104,593.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Arafat’a çıktı
logo
Kültür

Yıldız Sarayı'nda mehteran gösterisi düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin gösterisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılandı.

Ahmet Esad Şani  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Yıldız Sarayı'nda mehteran gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Başkanlık tarafından geleneksel hale gelen yaz dönemi mehteran gösterileri kapsamında sevilen tarihi marşlar Yıldız Sarayı'nda seslendirildi.

Aslına uygun olarak mehter icrasını sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel askerlerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yıldız Sarayı avlusunda başlayıp saray önünde devam eden mehteran gösterisinde "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"nın da aralarında bulunduğu repertuvar seslendirildi.

Mehteran gösterileri, salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de başlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyeliğine seçildi
İl il bayram namazı saatleri
Büyükelçi Şen: Türkiye ve Mısır’ın 1000 yıllık iç içe geçmiş tarihi bulunmaktadır
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Türkiye, Avrupa'da bilişim alanlarında en çok mezun veren 3. ülke oldu

Benzer haberler

Yıldız Sarayı'nda mehteran gösterisi düzenlendi

Yıldız Sarayı'nda mehteran gösterisi düzenlendi

Medeniyetler şehri Diyarbakır bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Denizlili tercüman, trafik kazası geçiren Çinli turistleri evinde ağırladı

Topkapı Sarayı'nda Mehteran Birliği gösterisi düzenlendi

Topkapı Sarayı'nda Mehteran Birliği gösterisi düzenlendi
Otellerin eğlendiren ve gülen yüzleri "animatörler"

Otellerin eğlendiren ve gülen yüzleri "animatörler"
Mehteran Birliği gösterileri Dolmabahçe'de başladı

Mehteran Birliği gösterileri Dolmabahçe'de başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet