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Yaşam

Kapadokya, yılın ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 turisti ağırladı

Yılın ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 turistin ağırlandığı Kapadokya'da, ziyaretçilerin 271 bin 463'ü sıcak hava balon turuna katıldı.

Behçet Alkan  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Kapadokya, yılın ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 turisti ağırladı Fotoğraf: Alpaslan Körükcü/AA

Nevşehir

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ocak-mayıs döneminde bölgedeki müze, ören yeri ve yeraltı şehirlerini 1 milyon 652 bin 261 yerli ve yabancı konuk gezdi.

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Yılın aynı döneminde bölgede hava koşullarının uygun olduğu 86 gün gerçekleştirilen sıcak hava balon turları da turistlerin en çok tercih ettiği etkinlikler arasında bulunuyor. Ocak-mayısta 10 bin 733 uçuş gerçekleştirilirken, 271 bin 463 turist balon turuna katıldı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Vilayetler Evi'ndeki bayramlaşma programında gazetecilere, Kapadokya'nın Kurban Bayramı tatili süresinde yoğun talep gördüğünü, bölgedeki tesislerde hareketlilik yaşandığını belirtti.

Tatilin huzur ve güven içinde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Nevşehir'de 10 binlerce yerli ve yabancı konuğumuzu ağırlıyoruz. 2025 yılı turizm verilerine baktığımızda artış trendinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl balon uçuşlarında tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Bu yılın ilk 5 ayında balona binen kişi sayısında yaklaşık yüzde 20'lik artış görülüyor. Bu da 2025'in bu kapsamda olumlu geçtiğini gösteriyor. Bu yıl yine Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri ile Kaymaklı Yeraltı Şehri başta olmak üzere müze ve ören yerlerinde ilk 5 aylık dönemde yüzde 5'lik artış görüyoruz. Konaklama rakamlarında da yüzde 10'luk artış var. Bu da bölgemizde turizm hareketliliğinin ve canlılığının sürdüğüne işaret ediyor. İlimize gelen misafirlerin bayram tatili ve diğer dönemlerde rahat etmeleri için gerekli planlamalarımızı yapmaya devam ediyoruz."

Geçen yılın aynı döneminde Kapadokya'daki müze, ören yeri ve yeraltı şehirlerini 1 milyon 488 bin 525 kişi ziyaret etmiş, sıcak hava balon turlarına da 228 bin 657 turist katılmıştı.

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