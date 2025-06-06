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Türk Kızılay’dan Irak’ta ihtiyaç sahibi ailelere dokuz tonluk kurbanlık et bağışı

Türk Kızılay, kurban bayramında Irak’ın çeşitli kentlerinde ihtiyaç sahibi ailelere dokuz ton kurbanlık et bağışı yapacak.

Bekir Aydoğan  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Türk Kızılay’dan Irak’ta ihtiyaç sahibi ailelere dokuz tonluk kurbanlık et bağışı

Erbil

Erbil'deki kurban kesim etkinliğine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed ve Erbil Valisi Ümit Hoşnav’ın yanı sıra Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Başkonsolos Topçu, burada yaptığı açıklamada, “Bayramlar bizlerin ortak kültürümüzde yardımlaşma ve dayanışmadır. Biz de Türkiye olarak uzun yıllardan bu yana Türk Kızılayı vasıtasıyla olsun, TİKA vasıtasıyla olsun, sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla olsun, bu tip hayır faaliyetlerini dünyanın her yerinde tertipliyoruz. Tabi ki Erbil ve Irak bizim için son derece özel, müstesna bir öneme sahip.” ifadelerini kullandı.

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"Bu sene Türk Kızılay, Irak Kızılay ile de iş birliği içerisinde dokuz ton kurbanlık et bağışı yapıyor." diyen Topçu, Erbil’de bin aileye, Duhok'da 250 aileye ve ayrıca Musul’da da altı yüzden fazla aileye kurban eti ulaştırılacağını kaydetti.

Topçu, bayramın bütün bölge ve insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını temenni ederek, şunları söyledi:

“Barzani Yardım Vakfı, Türkiye’de asrın felaketi olan depremden hemen sonra bölgeye çok hızlı bir şekilde intikal ederek bizim yanımızda olmuştu. Allah hayırlarını artırsın. Başta sayın Vali, Irak Kızılayı, Barzani Yardım Vakfı, Türk Kızılayı olmak üzere bu kıymetli hayır faaliyetinin hayata geçirilmesinde emeği olan bütün herkesi de bu vesileyle selamlamak istiyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.”

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