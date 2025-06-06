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TDV, Burkina Faso'da 35 bin kurban hissesini dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 35 bin hissesinin etini 1 milyon kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.

Şükrü Gündüz, Orhan Sağlam  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
TDV, Burkina Faso'da 35 bin kurban hissesini dağıtacak

İstanbul/Van

Bu ülkeye giden vakıf gönüllüleri, başkent Vagadugu'ya bağlı Ulmigo'da bayram namazını kıldıktan sonra kurbanların kesileceği alanlarda incelemeler yaptı.

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Gönüllüler, bunun ardından 19 bölgede kurban kesim çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Hasan Rami Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin bu yıl toplam 80 ülkede vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Burkina Faso'nun farklı bölgelerinde kurban keseceklerini dile getiren Kara, "Burkina Faso'da Türkiye'deki hayırsever vatandaşlarımızın emanet ettiği 5 bin büyükbaş hayvanı yani 35 bin hisseyi Kurban Bayramı günleri içerisinde kesip yaklaşık 1 milyon Burkina Fasolu kardeşimize dağıtacağız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 19 ayrı bölgede 34 kişilik bir ekiple vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kurbanlarını güzel şartlarda kesip dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Kara, vakfın bunun yanı sıra Burkina Faso'da su kuyusu açtığını, öğrenim bursları verdiğini belirterek, bu hizmetleri artırmak istediklerini kaydetti.

Tüm hayırseverlerin bayramını tebrik eden Kara, "Emanetlerinin emin ellerde olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

TDV, Van'da 6 bin 825 hisse kurbanlığın kesimine başladı

Türkiye Diyanet Vakfının organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında 975 büyükbaş hayvanın kesimine başlandı.

TDV görevlileri, "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Van'daki hazırlıklarını tamamladı.

Tesislerin denetlenmesi ve kurbanlıkların sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından belirlenen tesislerde hayvanların kesim işlemlerine başlandı.

Hijyen koşulları dikkate alınarak yapılan kesimlerin ardından 6 bin 825 hisse kurban eti, görevliler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine, ülkede 8 noktada kurban kesimi yaptıklarını söyledi.

Balkan, şunları kaydetti:

"Van'da 3 ayrı noktada 6 bin 825 hisse kurbanın kesimini gerçekleştireceğiz. Veteriner hekimimiz hayvanları kontrol ediyor. İslami şartlara uygun olup olmadıkları konusunda dün yapılan kontrollerden sonra bugün bir kez daha kontrollerini gerçekleştirdik. Son derece hassas ve titiz olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bağışlarını en güzel şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz."

Kurban kesimlerinin 2 gün süreceğini dile getiren Balkan, "Genel bağışta hisse sayısında 850 bini aşmış durumdayız, bağışlar devam ettiği için net bir sayı veremiyoruz. Bugün gelecek vekaletlerle birlikte sayımız netleşecek. Van'da ise keseceğimiz hayvan sayısını netleştirdik. Toplam 975 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

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