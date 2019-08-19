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Van Valisi Bilmez, Kültür Bakan Yardımcısı Dursun’un geçirdiği trafik kazasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Cemal Aşan,Mehmet Alaca,Zafer Fatih Beyaz   | 19.08.2019
Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti

Van/Ankara

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etti.

Dursun'un içinde bulunduğu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize eşsiz katkıları olan Dursun'a Allah'tan rahmet diliyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Prof. Dr. Dursun'un hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Oktay, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ülkemizin önemli bir kültür hafızası ve saygın bilim adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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