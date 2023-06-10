Dolar
23.40
Euro
25.19
Altın
1,960.76
ETH/USDT
1,837.50
BTC/USDT
26,506.00
BIST 100
5,626.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Elmadağ'da, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin’de Çukurova Havalimanı şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

Mustafa Emre Kürkçü  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Güler'den Elmadağ'daki patlamaya ilişkin bilgi aldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu
Belediye meclis toplantılarının sosyal medyadan paylaşılması hukuka uygun bulundu
Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu

Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu

28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

"Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda jandarma personeli şehit oldu

"Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda jandarma personeli şehit oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da afet yönetimi toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da afet yönetimi toplantısına katıldı
Yeni kabinede İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı

Yeni kabinede İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet