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Politika

Yeni kabinede İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı

Filiz Kınık Öz  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Yeni kabinede İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ali Yerlikaya, teşekkür paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi olarak görev yaparken İçişleri Bakanı olarak atanan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul'umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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