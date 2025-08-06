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Bakan Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Roma'da İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile bir araya geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Bakan Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi ile görüştü

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Piantedosi ile görüşmesinde, başta terör örgütleri, sınıraşan organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik konularında bakanlıklar arası işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirtti.

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Bakan Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Türkiye olarak, göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve milli menfaatlerimiz temelinde, medeniyet değerlerimizden güç alarak, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığından taviz vermeden hareket ettiğimizi, ülkemizin tarihsel tecrübesinin ışığında, insani yaklaşım ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koyduğumuzu anlattık. Kendilerine nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."

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