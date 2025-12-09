Dolar
Dünya

Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ülkelerinin parlamento başkanlarıyla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkelerinin parlamento başkanlarını kabul etti.

Dmitri Chirciu  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ülkelerinin parlamento başkanlarıyla görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in, KGAÖ Parlamenterler Meclisi Konseyi üyeleri ile başkent Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in yanı sıra Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı İgor Sergeyenko, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali İdizida'nın yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, Putin’in görüşmede, KGAÖ Parlamenterler Meclisi Konseyi toplantısının bugün Moskova’da yapıldığına dikkati çekerek, “Toplantıda, çok kutuplu dünyada güvenliğin sağlanmasına ilişkin kabul edilen açıklama önemli ve dış çevreye çok güçlü bir mesaj veriyor.” değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

Rusya'nın gelecek yıl KGAÖ'ye başkanlık edeceğini dile getiren Putin, "KGAÖ'nün güçlendirilmesi için elinden geleni yapacağız. Savunma potansiyelimizin güçlendirilmesi, askeri teknik alandaki politikamızın koordine edilmesi önemli." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

