Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı, saat 12.10'da başladı https://t.co/liydinA3Qd pic.twitter.com/UJG96z7cCo— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 5, 2025
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