YAŞ kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı
Ankara
Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri bir yıl uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi "www.tccb.gov.tr" adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını imzaladı https://t.co/uy7MuiiK8F pic.twitter.com/YSvIZ78rGm— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) August 5, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şura kararlarını imzalarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.
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