Dolar
40.69
Euro
46.97
Altın
3,365.75
ETH/USDT
3,640.20
BTC/USDT
114,385.00
BIST 100
10,896.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısına başkanlık ediyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayinden dış politikaya milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi adımlar atıyoruz." dedi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi adımlar atıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şura Üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi, yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayisinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şuramızın 2025 yılı toplantısının, Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zatıalinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."


Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahte yatırım grubunun kar vaadine inanan yüzlerce kişi milyonlarca lira dolandırıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz
Bu yılki afetlerin ardından 129 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandı
Wakayama Valisi Miyazaki, Ertuğrul Fırkateyni kazasının Türk-Japon dostluğunun temelini attığını söyledi
Polis Özel Harekat "yeşil vatanı" yangınlara karşı korumak için teyakkuzda

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi adımlar atıyoruz

Türkiye'de elektrikli otomobil satışı ilk kez 100 bini aştı

Türk lirasıyla dış ticaret 7 ayda 831 milyar liraya yaklaştı

ESİAD'ın 37. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı İzmir'de gerçekleşti

ESİAD'ın 37. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı İzmir'de gerçekleşti
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Ticaret Bakanlığından ÖTV değişikliği sonrası alıcılardan talep edilen ek ödemelere ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığından ÖTV değişikliği sonrası alıcılardan talep edilen ek ödemelere ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet