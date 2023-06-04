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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da afet yönetimi toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar başta olmak üzere afet yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da afet yönetimi toplantısına katıldı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız."

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