"Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda jandarma personeli şehit oldu
Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin başı sağ olsun. 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.