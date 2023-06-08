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"Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda jandarma personeli şehit oldu

Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu.

Orhan Onur Gemici  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
"Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda jandarma personeli şehit oldu

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."


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