Dolandırıcılara yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 133 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde vatandaşları 936 milyon 581 bin lira dolandırdıkları tespit edilen ve düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 224 şüpheliden 133'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 24 ilde dolandırıcılara yönelik operasyonlar yapıldı.

Şüphelilerin Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis'te umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak, "sazan sarmalı" yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekaletler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek ve iş bulma vaadiyle vatandaşları 936 milyon 581 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda 224 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 133'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi.