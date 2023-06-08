Dolar
23.36
Euro
25.05
Altın
1,947.86
ETH/USDT
1,841.10
BTC/USDT
26,443.00
BIST 100
5,571.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve güvenlik korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve emniyet güçlerimizin ayağına taş değdirmesin."

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise istihbarata dayalı düzenlenen nokta operasyonda bir M-16 ve bir kalaşnikof tüfeğin ele geçirildiği belirtilerek, "Terörle mücadele operasyonlarımıza halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı tahribat gideriliyor
MİT, Irak'ın kuzeyindeki operasyonda gri listede aranan teröristi etkisiz hale getirdi
Şehit olan Uzman Çavuş Aydın Ceylan için Siirt'te tören düzenlendi
Edirne'de istilacı tür su maymunlarının yerleştikleri alanlara zarar verdiği belirtildi

Benzer haberler

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

"Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda jandarma personeli şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Diyarbakır'da depremlerden etkilenen firmalar için 18 tekstil atölyesi inşa edilecek

Diyarbakır'da depremlerden etkilenen firmalar için 18 tekstil atölyesi inşa edilecek
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet