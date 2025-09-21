Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,468.10
BTC/USDT
115,550.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Sadettin Saran, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunuyor Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor
logo
Yaşam

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'un yüksek kesimleri ile bazı yaylalarında kar etkili oldu.

Meltem Yılmaz Karakurum, Fikret Delal, Sinan Uçar, Beşir Kelleci  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Trabzon

Trabzon'da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat, Kuşmer ve Mağlakamboz yaylaları ile Araklı-Bayburt kara yolunun Soğanlı Dağı mevkisi, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rize

Rize'nin yüksek kesimleri de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentte iki gündür etkili olan sağanağın ardından yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

Kar yağışı dün geceden itibaren Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar ile İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde aralıklarla etkili oldu.

Gümüşhane

Gümüşhane'de ise gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'ndaki vatandaşlar, sabah saatlerinde kar manzarasıyla karşılaştı.

Bayburt

Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde yerler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı 13 yaşında
Emine Erdoğan, ABD ziyaretinde lider eşleriyle temasta bulunacak ve "Anadolu'nun hazinelerini" tanıtacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’i tanıma kararları, iki devletli çözüme ivme kazandıracaktır
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Bordo-mavili eski oyuncu Adrian Mierzejewski, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için şehre geldi

Tıp öğrencileri vakaya müdahale becerilerini "simülasyonla" geliştiriyor

Rize, Artvin ve Ardahan'da yüksek kesimlere kar yağdı

Rize, Artvin ve Ardahan'da yüksek kesimlere kar yağdı
Trabzon'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'da 8 ayda 1 milyon 75 bin 936 ziyaretçi konakladı

Trabzon'da 8 ayda 1 milyon 75 bin 936 ziyaretçi konakladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet