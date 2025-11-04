Dolar
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Hatice Diler  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzon

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.

