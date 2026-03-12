Dolar
Spor

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcu Orhan Kaynak'ın cenazesi toprağa verildi.

Emrah Oktay  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Orhan Kaynak için İstanbul Sarıyer'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Trabzonspor bayrağına sarılı Kaynak'ın naaşı defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye Orhan Kaynak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, teknik direktörler Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Orhan Ak, eski milli kaleci Tolga Zengin ile Orhan Kaynak'ın eski takım arkadaşları katıldı.

Namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Camiamızın başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemliydi. Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadro içerisinde hocamızın, futbolcuların, bizlerin çok sevdiği, çok saygı duyduğu biriydi. Çok üzgünüz. Tarifi yok. İnşallah onun anısına Trabzonspor ligi çok daha iyi yerlerde bitirir." ifadelerini kullandı.

