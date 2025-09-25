Dolar
Yaşam

Samsun'da 1000 rakımlı mahallede oluşan "sis denizi" dronla görüntülendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde 1000 rakımlı bölgede "sis denizi" oluştu.

Samet Atasoy  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Samsun'da 1000 rakımlı mahallede oluşan "sis denizi" dronla görüntülendi Fotoğraf: Samet Atasoy/AA

Samsun

İlçeye bağlı Kızlan Mahallesi'nde oluşan sis denizi, dronla görüntülendi.

Bölgedeki tepelerin ve ormanların üzerini kaplayan sis bulutları görsel şölen sunuyor.

Bölge sakinlerinden Ufuk Selçuk, AA muhabirine, bölgenin yazının ayrı, kışının ayrı güzellikleri bulunduğunu söyledi.

Kızlan'ın, Alaçam'ın güzel mahallelerinden biri olduğunu belirten Selçuk, "Bulunduğumuz mevkide sonbahar aylarında sis bulutları oluşur. Yazın da aynı şekilde görüyoruz ama sonbahar gibi olmuyor. Sonbahar aylarında daha başka bir güzel. Görsel olarak güzel görüntüler oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

