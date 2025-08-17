Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,549.00
BTC/USDT
118,320.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
logo
Yaşam

Bingöl'de güneşin doğuşu ve batışını izlemek isteyenler 2 bin 700 rakımlı Şerafettin Dağları'na çıkıyor

Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünde yaşayan vatandaşlar, her yıl bu dönemde 2 bin 700 rakımlı Şerafettin Dağları'ndan güneşin doğuşu ve batışını izlemenin keyfini yaşıyor.

Rıdvan Korkulutaş  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Bingöl'de güneşin doğuşu ve batışını izlemek isteyenler 2 bin 700 rakımlı Şerafettin Dağları'na çıkıyor Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Şerafettin Dağları, güneşin doğuşu ve batışında eşsiz manzaralar sunuyor.

Karlıova ile Solhan ilçeleri arasında uzanan Şerafettin Dağları, sarp yamaçları ve eteklerindeki yaylalarıyla bölgenin önemli doğal alanlarından biri.

Şerafettin Dağları'nın Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünün karşısındaki bölgeden kentin dört bir yanı görülebiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sudurağı köyünde yaşayan vatandaşlar, geçmişte yıllarca hayvancılık yaptıkları Şerafettin Dağları'na çıkarak, güneşin doğuşu ve batışının sunduğu manzarayı seyrediyor.

Arazi aracıyla yaklaşık 8 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından zirveye çıkan köy sakinleri, ilk olarak gün batımını izliyor ve güneşin doğuşunu görebilmek için geceyi dağın zirvesinde geçiriyor.

Gün doğmadan uyanan vatandaşlar, hakim tepeden güneşin sahneye çıktığı ilk anları izlemenin keyfini yaşıyor.

Bölge, aynı zamanda 1916-1917 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı alan olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sit alanı olarak korunuyor ve tarihi izleriyle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

"Güzel bir deneyim oldu"

Fotoğraf tutkunu ve özel eğitim öğretmeni Muhammed Celayir, AA muhabirine, yıllardır doğa gezileri ve kamp yaptığını söyledi.

Şerafettin Dağları'nın zirvesinde hem fotoğraf hem de doğa tutkusunu birleştirebildiğini anlatan Celayir, şunları kaydetti:

"Arazi araçlarıyla rahat ulaşım sağlayabileceğiniz bir noktada ve kamp için de gayet uygun. Ben de eşimin Sudurağı köyünde yaşayan akrabaları ile buraya geldim. Çok güzel anlara şahitlik ettik, çok güzel görüntüler aldık. Bingöl'ün farklı noktalarından güneşin doğuşu izlenebiliyor. Şerafettin Dağları da bunlardan biri. Aynı zamanda alternatif bir rota sunuyor. Yazın en sıcak zamanında buz gibi bir gece geçirdik. Güzel bir deneyim oldu. Güneşin doğuşunun videosunu ve fotoğraflarını çektik. En güzel yanı o anlara şahitlik etmekti. Bunları belgelemek de güzel oldu."

Köy sakinlerinden Abdullah Kuş da bölgede eşsiz bir manzaranın bulunduğunu ifade ederek, "Karşıda Muş'u, Karlıova'yı, Bingöl'ü görüyorum. Bingöl'ün nadir bölgelerinde böyle güzel manzaralar oluşuyor ama burası daha güzel. Arkadaşlarımızla beraber geldik, burada kampımızı kurduk, çayımızı içtik. Sonra güneşin doğuşunu seyretmenin keyfini yaşadık. İnşallah herkes bu keyfi yaşar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de iki ilçede su kesintileri uygulanacak
AFAD'dan deprem öncesinde ve anında yapılacaklara ilişkin paylaşım
Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
17 Ağustos Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de hayatını kaybedenler dualarla anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin mesaj

Benzer haberler

Bingöl'de güneşin doğuşu ve batışını izlemek isteyenler 2 bin 700 rakımlı Şerafettin Dağları'na çıkıyor

Bingöl'de güneşin doğuşu ve batışını izlemek isteyenler 2 bin 700 rakımlı Şerafettin Dağları'na çıkıyor

Malatya'daki Dipsiz Göl gün batımında güzel manzara sundu

Temmuz elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı

Sis Dağı Yaylası doğaseverlerin gözdesi oldu

Sis Dağı Yaylası doğaseverlerin gözdesi oldu
Bingöl'ün Şerafettin Dağları'nda Osmanlı-Rus savaşının izlerini gün yüzüne çıkardı

Bingöl'ün Şerafettin Dağları'nda Osmanlı-Rus savaşının izlerini gün yüzüne çıkardı
Van Gölü Havzası'nda konaklayan flamingolar gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu

Van Gölü Havzası'nda konaklayan flamingolar gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet