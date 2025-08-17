Dolar
logo
Gündem

Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Murat Seyman  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Balıkesir

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, riskli durumdaki binalar kontrollü şekilde yıkılıyor. İş makinelerinin eşlik ettiği çalışmalarda, güvenlik önlemleri alınarak çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için alanlara girişler kısıtlandı.

Yıkımın sürdüğü alanlarda vatandaşlar da ellerinde cep telefonlarıyla çalışmaları izledi.

İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşların can güvenliği için ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Depremden etkilenen bölgede enkaz kaldırma ve iyileştirme çalışmalarının da aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
