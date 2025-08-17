Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir
AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, riskli durumdaki binalar kontrollü şekilde yıkılıyor. İş makinelerinin eşlik ettiği çalışmalarda, güvenlik önlemleri alınarak çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için alanlara girişler kısıtlandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yıkımın sürdüğü alanlarda vatandaşlar da ellerinde cep telefonlarıyla çalışmaları izledi.
İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşların can güvenliği için ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı.
Depremden etkilenen bölgede enkaz kaldırma ve iyileştirme çalışmalarının da aralıksız sürdüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.