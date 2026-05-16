AA'da "Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi Anadolu Ajansında (AA), "AA Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, T3 Vakfı, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu ile Türkiye Curling Federasyonu'nun destekleriyle AA Genel Müdürlüğünde düzenlenen şenlikte, katılımcılar farklı spor ve müzik aktiviteleriyle keyifli vakit geçirdi.

Basketbol, futbol, dart, satranç ve geleneksel oyunlar gibi etkinlikler ile çocuk oyun alanlarının yer aldığı şenliğe, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile AA çalışanları ve aileleri katıldı.

Şenlik kapsamında AA çalışanlarından oluşan Anadolu Müzik Grubu konser verdi.

Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncuları Doğuş Özdemiroğlu, Berkan Durmaz ve Mete Tekçevik ile Türk Telekom Gelişim oyuncusu Mevlüt Melih Doğan da etkinlik kapsamında sevenleriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.