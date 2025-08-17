Dolar
logo
Gündem

Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Murat Seyman  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı

Balıkesir

Sındırgı Belediye binasındaki güvenlik kameraları, 10 Ağustos’ta meydana gelen depremin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte binadaki eşya ve belgelerin savrulduğu, vatandaşlar ile çalışanların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Depremde ilçede çok sayıda bina hasar görürken, vatandaşlar halen artçı sarsıntıların tedirginliğini yaşıyor.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşların tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.

