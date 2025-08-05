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Yaşam

Van Gölü Havzası'nda konaklayan flamingolar gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu

Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlarda konaklayan flamingolar gün batımıyla güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

Necmettin Karaca  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Van Gölü Havzası'nda konaklayan flamingolar gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Havaların ısınmasıyla konaklamak için Van Gölü Havzası'na gelen binlerce flamingo, iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Van Gölü'nün Erciş ilçesindeki sulak alanlarda yoğunluk oluşturan flamingolar, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunları tarafından da ilgiyle izleniyor.

Flamingoların beslenme, dinlenme ve gün batımında Van Gölü üzerindeki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğa fotoğrafçısı Yasin Çiftçier, AA muhabirine, havzadaki kıyıların göç yolculuğundaki flamingoları ağırladığını söyledi.

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Flamingoları fotoğraflamak için bölgeye geldiğini belirten Çiftçier, "Flamingoların beyaz ve kırmızı renkleri, Van Gölü'nün mavi rengi ve gün batımının kızıl rengi ile birleşince doğa fotoğrafçıları için güzel fotoğraflar ortaya çıkarıyor. Biz fotoğrafçılar doğada her zaman ışığı kovalarız. Burada da güzel bir ışıkta flamingoları çekiyoruz." dedi.

Fotoğraf tutkunu ve Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Onur Küçük ise "Flamingoların uçuşu, konaklamasını ölümsüzleştirmek için geldik. Onları fotoğraflayarak kayıt altına alıyoruz. Güneşin kızıllığıyla bütünleştirdik. Güzel fotoğraflar ortaya çıktı." diye konuştu.

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