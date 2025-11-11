Dolar
Yaşam

Muradiye Şelalesi sonbaharın renklerine büründü

Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, sonbahar renklerinin bir arada görülebildiği doğasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Muradiye Şelalesi sonbaharın renklerine büründü

Van

Çevresindeki ağaçların sararmasıyla sonbaharın tüm renklerinin görülebildiği şelalenin bulunduğu alana gelenler, güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Doğa fotoğrafçısı Recep Dağ, şelaleyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Arkadaşlarla burada sonbaharın görsel şölenini çekiyoruz. Muradiye Şelalesi sonbaharda da harikalar yaratıyor. Herkesi bu doğal güzelliği görmeye bekliyoruz." dedi.

Fotoğrafçılardan Mehmet Burak Aydemir ise her mevsim olduğu gibi sonbaharda da şelalenin eşsiz manzarasını fotoğraflarını çektiklerini söyledi.

